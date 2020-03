OVIM JE ODUŠEVIO SVET! Ronaldo pretvara svoje hotele u bolnice za obolele od korone, a tu nije kraj humanom gestu (FOTO)

Kako prenosi španska Marka, Ronaldovi luksuzni hoteli u Lisabonu i Madeiri od sledeće nedelje postaće bolnice za zaražene virusom COVID 19, gde će smeštaj biti besplatan, a portugalski napadač će pokriti i sve troškove lečenja, kao i plate lekara, medicinskih sestara i ostalog osoblja.

Cristiano Ronaldo will turn his Hotel in Portugal to a Hospital where all those who are infected by #COVIDー19 will be treated free. He will be responsible for the payment of hospital facilities, bills and the salary of all the workers in the hospital.

A man with pure heart♥ pic.twitter.com/BF5fWQsPz6