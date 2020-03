Bori se sa leukemijom, a evo šta kaže o koroni - Mihajlović poslao SNAŽNU poruku iz Rima (FOTO)

Preporuke lekara su bile takve da je najbolje da ode u prestonicu, ali je moralo da padne i ubeđivanje sa tvrdoglavim Srbinom.

- U Rimu je miran, ali veoma je važno da nema slučajeva oko njega. On je ratnik, hteo je da ostane ovde. Ali odluku o povratku u glavni grad doneo je klub, Bolonja - otkrili su lekari iz Bolonje.

Iz Bolonje su otkrili da su jedva Sinišu "oterali" u Rim jer je želeo da bude uz klub kada je najteže, ali ipak je njegov zdravlja sada najvažnije. A sada se Mihajlović oglasio iz izolacije nasmejan na naslovnoj strani "Gazete" poslao poruku podrške celom svetu.

#Bologna coach Sinisa Mihajlovic has been sent to Rome by the club’s medical staff, because #Coronavirus would be extremely dangerous for him during his recovery from leukaemia https://t.co/Y5mjigBFR5 #SerieA #Serbia pic.twitter.com/cyavQvQroh