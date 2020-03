FUDBALSKA LEGENDA POZITIVNA NA KORONU! Primljen na intenzivnu negu sa groznicom i visokom temperaturom - NAJTEŽI SLUČAJ U SVETU SPORTA DOSAD

Bivši predsednik Real Madrida Lorenco Sans hitno je prebačen u bolnicu i nalazi se na intenzivnoj nezi sa visokom temperaturom, tačnije groznicom, prenosi španska Marka.

Ideal: Former Real Madrid president 76-year old Lorenzo Sanz in the ICU in serious condition with #COVID19



We won our 7th & 8th Champions Leagues under his presidency.