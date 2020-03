DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI: Sreća je da smo zajedno!

Ovo se ne pamti! Dobro je da smo ovde na okupu, supruga, deca, unuci... Hteli smo da dođemo kući, ali zbog ove situacije smo to odložili, poručuje legendarni fudbaler za Kurir.

Dragan Stojković Piksi otkriva da je u Parizu delikatna situacija i da je tamošnji predsednik Emanuel Makron zbog koronavirusa u obraćanju naciji šest puta ponovio da se Francuska nalazi u ratu!

Drago mu je što je i Srbija pokazala veliku odgovornost i disciplinu u teškoj situaciji. Čuveni srpski fudbaler i trener otkrio je u razgovoru za Kurir da se čuo s predsednikom FSS Slavišom Kokezom i potpredsednikom Markom Pantelićem i uputio im podršku u borbi protiv opake bolesti.

Kao da smo u ratu

- Francuska je u komšiluku Italije, a svi znamo kako je tamo. Nije laka situacija. Država apeluje na svoje građane da se ponašaju odgovorno u borbi protiv ove pošasti. Predsednik države Makron obratio se naciji emotivnim govorom i čak šest puta ponovio da je Francuska u ratu i da tako treba da se ponaša - prenosi utiske iz Pariza za Kurir Dragan Stojković Piksi i nastavlja:

Nismo rasuti po svetu

- Najvažnije od svega je da ljudi shvate ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze. Ne pamti se ovakva vrsta problema za čovečanstvo. Ovo prevazilazi sve granice. Vidim da i Srbija donosi pravilne mere o zaštiti svog stanovništva. Tako se ponašaju odgovorni ljudi, a narod mora da pokaže svest i disciplinu, da se pridržava uputstava, da brine o sebi i svojim bližnjima. Cela planeta je u ratnom stanju protiv koronavirusa, u borbi protiv nevidljivog protivnika koji nas ubija.

Dragan Stojković čuo se sa Slavišom Kokezom i Markom Pantelićem, čelnicima FSS koji imaju koronavirus.

- Dopisivali smo se porukama. Poželeo sam obojici brz oporavak, i Slaviši i Marku. Drago mi je što su obojica pozitivci, što se videlo iz njihovih odgovora. Biće oni dobro, to sam im rekao. Hrabri su i pobediće!

Porodica Stojković trebalo je da se vrati u Srbiju pre nekoliko nedelja.

- Hteli smo da dođemo kući, ali smo odložili povratak zbog cele situacije. Najvažnije je da smo svi zajedno, ovde u Parizu. Supruga, deca, unuci. Nismo rasuti po svetu. Trudimo se da budemo disciplinovani i pridržavamo se svega onoga što je važno za naše zdravlje, ali i zdravlje naših najmilijih - zaključio je Piksi.

Nema grupisanja - Možeš da treniraš, ali sam

Piksi otkriva kako žive Francuzi posle posebnih mera koje je donela država: - Nova pravila su stupila na snagu. Nema grupisanja! To je zabranjeno! Ljudi mogu da odu u apoteku i da kupe hranu. To je sve. Možeš i da treniraš u parku gde živiš, ali sam. Na to se posebno obraća pažnja.