NE PONAŠAJ SE KAO DEVOJČICA! Neverovatna priča o odnosu koji su imali Ibra i Nemanja Matić!

🇷🇸 Ovo je fotografija Nemanje Matića i Zlatana Ibrahimovića iz novembra 2017. Pevali su zajedno neku srpsku folk pesmu.Imaju, uostalom kao što se i vidi, sjajan odnos. Kada je Matić prešao u Junajted, video je na treninzima da se svi sa prevelikim poštovanjem odnose prema Zlatanu. Niko čvrst u duelu sa njim, gotovo da ga obilaze. Desi se situacija da su jedan do drugog, Matić uleti u duel, odnese i loptu i Ibrahimovića... Ovaj ga mrko pogleda. Sledeći put slično. I tako non stop. Gundja nešto Zlatan I u jednom trenutku mu kaže nešto ružno, iskreno ne sećam se šta, nešto u smislu "Šta hoćeš, šta ti je, jesi li normalan..." Na šta mu Matić odgovori nešto kao: "Hajde ne ponašaj se kao devojčica, nego igraj, šta tu kukaš..." Od tog dana bili su najbolji prijatelji u klubu. Često se čuju i svaki razgovor je prozivka. Nemanja je dogovorio sa Zlatanom i Murinjom da jednom dodju na Ub i budu njegovi gosti. Inače Matić obožava Ub i to je za njega centar sveta. Kada je sagrađena nova deonica auto puta, on je rekao: "Eto, sada je Beogradjanima mnogo lakše i jednostavnije da dodju na Ub, mi ionako nemamo veliku potrebu da idemo za Beograd." Kada mu je jednom supruga Aleksandra, sa kojom ima troje dece, rekla: "E sada ćeš ti da kupuješ nameštaj za stan, da se mučiš sa majstorima, ja ne mogu..." On je ozbiljno odgovorio: "Dobro... Ovde na ulazu ćemo staviti neku kožnu prekrivku, tu iznad kamina ćemo glavu jelena sa rogovima, već sam dogovorio..." Ona je brže bolje rekla: "Neee, nemoj ništa.. Ja ću sve." Za Zlatana, bio je u Novom Sadu na oproštajnoj utakmici Siniše Mihajlovića. Tada sam ga pitao da li je istina da je na zagrevanju pred utakmicu Juventusa pimpovao žvaku i vratio je u usta. Rekao je da jeste. (ima snimak) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nemanja Matić and Zlatan Ibrahimović listen and singing some Serbian folk music in Dec 2017. while in Man Utd. They have great relationship. They make fun of each other all the time. Nemanja is in love with his village Vrelo near Ub. He goes there whenever he has some spare time. People love him, still a lot of school friends there. Zlatan and Mourinho will come one day, they promised as they want to see Nemanja"s special place.