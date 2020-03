EVO ŠTA RADI RONALDINJO U ZATVORU? (VIDEO)

Čuveni brazilski fudbaler je iza rešetaka završio zbog ilegalnog pokušaja da uđe u tu zemlju sa lažnim pasošem i već više od tri nedelje čeka na suđenje.

Ronaldinjo je nedavno proslavio 40. rođendan, a iza zatvorskih zidina glavna je zvezda. Posle turnira u fudbalu u kojem je uspeo da pobedi, Brazilac je odigrao je partiju popularnog "footvolley", odnosno "odbojku nogama".

Ronaldinho having fun in Paraguayan prison. Nothing can stop this man from smiling. 🙌pic.twitter.com/nFCOsh3y8K