PRAVA DRAMA NA NEBU IZNAD BRISELA! Avion slavnog Mesija HITNO PRIZEMLJEN, evo i zašto!

Avion je poleteo sa Tenerifa na Kanarskim ostrvima a ispostavilo se da ima kvar zbog čega je prizemljen. Avion je sleteo na aerodrom “Zaventem” u belgijskoj prestonici u 9.10 sati po lokalnom vremenu, prenosi “San” informacije HLN-a.

Sat i po kasnije ponovo je poleteo, ali samo na 43 minuta posle čega se ponovo vratio u Brisel.Za sada nema informacija ko je bio u avionu.

Messi's private Jet:



INTERIOR

A kitchen, Two bathrooms, 16 seats that can be folded to make eight beds.



EXTERIOR

Brand number 10 signature number on the tail, His name, his wife's and their three children's names written on the steps. pic.twitter.com/AanOzIymw5