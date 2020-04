PREDSEDNIK VUČIĆ SE OPROSTIO OD ANTIĆA: Neki od najboljih klubova sveta izgubili su izuzetnog profesionalca i vrsnog trenera...

View this post on Instagram

Радомир Антић обележио је историју фудбала и као играч и као стручњак. Неки од најбољих клубова света изгубили су изузетног професионалца и врсног тренера, а ми, његови поштоваоци, фудбалског мајстора за сва времена. Искрено саучешће породици и пријатељима.