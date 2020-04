Ovo pokazuje koliko su Antića voleli igrači: Dragutinović i Kuzmanović se oprostili od Mistera

View this post on Instagram

Danas je svet izgubio velikog igraca, velikog trenera, I pre svega velikog coveka. Bila mi je čast igrati u tvojoj reprezentaciji i učiti od tebe. Hvala ti za sve sto si učinio za mene, i za ceo Srpski fudbal. Zauvek ćes biti u mom srcu. Počivaj u miru velikanu Srpskog fudbala #RadomirAntic Today the world lost a great player, a great coach, and above all a great man. It was an honor to be chosen to play on your national team and to be able to learn from you. Thank you for everything you have ever done for me and for Serbian football. You will forever be in my heart. Rest In Peace Legend #radomirantić