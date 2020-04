POSLEDNJI INTERVJU Radomir Antić pred bolest: Živim svoj život! (FOTO)

Ja sam deka, imam četvoro unučadi i uživam u ovoj ulozi. Ponekad me pozovu da preuzmem neki klub, ali ne nedostaje mi trenerski posao, rekao je Antić u decembru 2019. godine.

Otišao je jedan od najboljih srpskih fudbalskih trenera, većina će reći i najbolji svih vremena - Radomir Antić. Borbu s kancerom pankreasa nije mogao da dobije.

A pre samo nekoliko meseci, u verovatno poslednjem velikom intervjuu, objasnio kako uživa u blagodetima života, ne pominjući borbu koju vodi.

- Uživam u trenutnoj situaciji. Ja sam deka, imam četvoro unučadi i to je privilegija života. Pomažem im da porastu i jako mi je lepo - pričao je Antić pred kraj 2019. godine, pa objasnio da baš iz tog razloga ne želi pozitivno da odgovori na brojne ponude koje dobija.

- Ne nedostaje mi trenerski posao. Do sada sam sam odlučivao o sebi i ne kajem se. Tačno je da me ponekad pozovu da preuzmem neki tim, ali želim da živim svoj život. Živeo sam na različitim mestima, u različitim kulturama i na različitim kontinentima i znam šta to znači. Ne mogu da se žalim, fudbal mi je dao mnogo i sada je vreme da se skrasim.