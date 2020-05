Hajduk, Partizan, Zvezda ili Dinamo? Za koga je navijao Tito je VEČITA MISTERIJA, a jednom prilikom se "izlanuo"...

Izvor: Kurir, Foto: Wikipedia.org/ Photo Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India/Kinoko kokonotsu | |

Josip Broz se jednom prilikom na Belom dvoru izlanuo i to nije prošlo nezapaženo.

Danas je godišnjica smrti "najvećeg sina jugoslovenskih naroda i narodnosti" Josipa Broza Tita. Neki su ga doživljavali kao pravog predsednika, neki kao diktatora i dušmana. Sa druge strane, Tito je voleo sport, posebno fudbal. Međutim, ostala je misterija za koga je navijao.

Josip Broz nikada javno nije želeo da kaže koji klub simpatiše. Nije se preterano mešao u rad klubova Jugoslavije, te mrvice ostavljao je svojim poslušnicima koji su se tako u Beogradu, Zagrebu, Splitu i drugim gradovima borili da mu se što više približe i izbore za privilegije.

Navodno, Tito je bio veliki navijač Hajduka, mada je njegov unuk Joška Broz jednom prilikom ustvrdio da je ipak bio naklonjen Partizanu. Čak šta više, rekao je da se njegov deda divio crno-belima. Navodno je zbog toga tradicionalno 25. maja, na stadionu Partizana održavan slet i štafeta za Dan mladosti. Ko, će ga znati, sve se svelo na nivo nagađanja...

Međutim Tito se jednom ''izlanuo'', a mi vam na dan njegove smrti prenosimo deo teksta Jugopapira gde je govorio o Zvezdi, Partizanu, Dinamu i Hajduku.

- Ne navijam ja ni za jedan tim. Ali kada reprezentacija igra, redovno pratim njene utakmice. Ja ne smem biti navijač! Кako bih onda bio predsednik? Ja moram da navijam za sve naše timove. Sviđaju mi se i Partizan, i Dinamo, Crvena zvezda, a i drugi timovi... Samo mi se ne sviđaju kada grubo igraju - rekao je Tito tada.

Ipak, tadašnji Maršal se izlanuo jednom prilikom i možda otkrio da je navijao za Hajduk. Tokom jednog prijema u Belom dvoru, tadašnji kapiten Hajduka Dragan Holcer je rekao da su Splićani novi prvaci države, a Tito je odgovorio: - Znam. I čestitam. To je bio moj klub. Bili ste i za vreme narodnooslobodilačke borbe najbolji tim.

Zatim mu je Dragan Džajić rekao: - A mi smo osvojili Vaš kup!

Usledio je odgovor: - Da, znam. Vi imate najviše navijača. I vama čestitam.

Ono što je takođe smetalo Titu bili su neredi na tribinama, ali i transferi fudbalera. - Ne volim što s vremena na vreme, naročito u fudbalu, dolazi do nereda. Neugodno mi je što do toga dolazi. Naročito kada se prekršaji čine namerno. To nije sportski. Zato naši sportisti ne bi smeli takvo nešto sebi da dozvole. Njihovo ponašanje mora biti primerno - rekao je Tito i dodao: - Ne sviđa mi se ni ta kupoprodaja fudbalera.