Lalatović: Dao bih 10 godina života za trofej sa Vojvodinom

Fudbaleri Vojvodine počeli su danas sa traninzima, nakon mesec i po dana pauze zbog pandemije korona virusa i prema rečima trenera Nenada Lalatovića raduju se nastavku sezone.

- Najbitnije je to da smo svi živi i zdravi i da smo se vratili našim svakodnevnim obavezama na „Vujadinu“. To smo jako dugo čekali i zato me raduju osmesi na licima igrača, jer se vidi da im je nedostajao njihov klub. Što se tiče ove sedmice, danas ćemo imati samo uvodni trening sa loptom, a potom u utorak i sredu po dva treninga, u četvrtak jedan, u petak i subotu ponovo dva i u nedelju slobodan dan. Kako vreme bude odmicalo, treninzi će biti sve teži i teži, jer se moramo dobro spremiti za nastavak sezone - kaže Lalatović, a prenosi klupski sajt.

Još nije poznato kada će sezona biti nastavljena, kao ni koliko utakmica će se odigrati do njenog završetka.

- Ako se bude igrao plej-of, očekuje nas sigurno još 11 utakmica, plus eventualno još četiri u Kupu, a lično i dalje smatram da bi to bilo pogubno za igrače. Međutim, postoje stručniji ljudi koji će odlučiti o tome kako treba završiti sezonu. Kao trener, ja moram biti spreman na sve, baš kao i moji igrači. Ako se ukine vanredno stanje, plan nam je da odigramo tri-četiri prijateljske utakmice, iako još uvek nismo ništa zakazali. Međutim, ako se obistine najave našeg predsednika Aleksandra Vučića da će već krajem ove nedelje biti ukinuto vanredno stanje, brzo ćemo zakazati neke prijateljske mečeve - istakao je Lalatović.

On ističe da FK Vojvodina ima odlične uslove za trening.

- Imamo šest terena i osam svlačionica, pa kad vidite sve ovo na „Vujadinu“, onda imate i veliku volju za radom, a sve to upotpunjava sjajna i pobednička atmosfera među igračima. Što se mene lično tiče, imam ogromnu želju da sa Vojvodinom osvojim trofej i dao bih bukvalno 10 godina života da se to desi - rekao je Lalatović.