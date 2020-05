BEKAM VIŠE NIJE ONAKAV FRAJER NA KOG SMO NAVIKLI: Pre dve godine dao je čitavo bogatstvo na presađivanje kose, a sad je OĆELAVIO (FOTO)

Bekam je uslikan ispred jednog lokala u Barfordu a na slikama se vidi da mu se kosa značajno proredila.

David Beckham sports drastically thinning locks during shopping trip in the Cotswolds... less than two years after rumoured hair transplant

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GSFla93w3h