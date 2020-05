Degenek: Vreme je za duplu krunu

Fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek rekao je danas da bi ostavajnje prvenstva i Kupa Srbije bilo "kruna" svega što je ekipa uradila u poslednje tri godine.

"Želimo da osvojimo duplu krunu. Zvezda dugo čeka na osvajanje oba domaća takmičenja. Mi to zaista želimo, kako bismo obradovali naše navijače jer su oni to naravno zaslužili. Daćemo maksimum kako bismo to i ostvarili, želimo da se upišemo u istoriju našeg kluba. Mislim da bi to bila kruna svega što je Zvezda uradila u prethodne tri godine, naročito u Evropi. Obećavam navijačima da ćemo 'izginuti' na terenu kako bismo to ostvarili", rekao je Degenek izmedju ostalog za sajt kluba.

Super liga Srbije nastaviće se sledeće nedelje nakon duže pauze zbog pandemije koronavirusa.

Takmičenje je skraćeno, tako da će se igrati samo četiri preostala kola regularnog dela, što znači da je Zvezdi potrebna pobeda za titulu šampiona Srbije.

Nastaviće se i Kup Srbije, u kom će Zvezda igrati četvrtfinale.