SAVO MILOŠEVIĆ ŽESTOKO REAGOVAO NA PRIČE O ŠAMARANJU: Evo šta je trener Partizana rekao napadima na njega (VIDEO)

Trener Partizana Savo Milošević postao je "glavna zvezda" pojedinih sportskih medija poslednjih dana.

Miloševića su prvo "selili" u Aston Vilu, iako se takva informacija nije pojavila ni u jednom britanskom mediju, a zatim je u pojedinim medijima objavljena vest da je trenera Partizana napala grupa navijača i tom prilikom išamarala.

"Ta priča traje već mesec i po dana i ja sam se trudio da ne pričam o budalaštinama i izmišljotinama. Nemam ni vremena da se bavim tim stvarima. Doveden sam praktično u situaciju da ne mogu a da ne reagujem. Pošto su ti ljudi insistirali do kraja da izazovu moju reakciju, to će i dobiti. Nisam pogođen ničim. Svako ko je hteo da proveri u kakvom sam stanju mogao je da to proveri. Jasno je da je ovo smišljena priča par dana pred početak prvenstva da se destabilizuju i klub i ja i navijači. Mislim da je to instruirano. Neke medije ne mogu da svrstam u novinare. Te ljude ne mogu da svrstam u novinare. To je običan ljudski šljam koji zarad ličnih interesa gaze po drugima. Mene to nije poremetilo, ali sam morao deci da objašnjavam šta se dešava. Pretpostavljam da rade za one koji im naređuju. Poruka je da se bave sobom. Nemam strah od njih, niti su me poremetili. Ja radim tako. Ovo je meni poruka da oni koji su ovo sve organizovali žele da pokažu moć da mogu sve. Ali ja vidim njihovu slabost i strah od Partizana koji je stabilan i koji je jak i dobro radi. Eto toliko", poručio je Savo Milošević.

Priču su odmah demantovali potpredsednik Vladimir Vuletić i pomoćnik Save Miloševića Nenad Cvetković.

Indikativno je da se u priči pominje da su navijači Savu išamarali u prepunom restoranu na stadionu Partizana, jer taj restoran ne radi od 2014. godine, niti je u doba korone bilo moguće bilo kakvo masovnije okupljanje.