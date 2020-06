Stanković: Cilj je da prodjemo u finale

Trener fudbalera Crvene zvezde rekao je danas da derbi sa Partizanom dolazi u pravo vreme i da je cilj njegove ekipe da prodje u finale Kupa Srbije.

"Imali smo vremena da se odmorimo i polako spremimo za utakmicu. To je prava utakmica koja dolazi u pravo vreme za Crvenu zvezdu, moje igrače, klub, za mene. To je 200. derbi, ide vreme. Nema očekivanja, u derbiju moraš da budeš pravi, da udješ u utakmicu kao da je poslednja. Derbi nosi svoja iznenadjenja, a ja se nadam da ćemo mi prirediti to iznenadjenje. Idemo jaki, idemo spremni, znamo šta će nas čekati", rekao je Dejan Stanković na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 20 časova u Humskoj protiv Partizana, u polufinalu Kupa Srbije.

Na konstataciju novinara da je Zvezda poslednjih godina igrala slabo protiv Partizana i pitanje da li je predstojeća utakmica prilika da se to promeni, da se igra dobro i pobedi efikasno, Stanković je rekao da je realan.

"Ja sam realista u životu. Biti efikasan na utakmici protiv Partizana, ne znam ko bi na to odgovorio sa da. Možeš da priželjkuješ, ali protiv Partizana je nešto sasvim drugo. Ovo je utakmica napolje ili unutra. Jedan je cilj, da se prodje u finale, a kako, da li uz lepršavu igru, lepu, penale, to će teren da odgovori. Naš cilj je da prodjemo i da budemo spremni za svaki od tih scenarija", naveo je Stanković.

Upitan čime bi mogao da iznenadi Partizan, Stanković je odgovorio - postavom.

"Imam jednu ili dve dileme, ali više unutar terena nego ko će da igra. Videćemo imamo još danas i sutra, da to sklopim kako mislim da bi trebalo da izgledamo protiv Paritzana", rekao je on.

"Moraš da nadješ pravih 11 i radiš sve vreme i treniraš da bi sutra izveo 100 odsto spremne igrače, kako mentalno tako i fizički. Mislim da ću izvesti momke koji su 100 odsto spremni da odigraju derbi. Nema prvih 11, ima tim, ima ekipa, jer svi pobedjujemo i svi gubimo. Onaj ko bude išao na klupu, ko ne bude na klupi, ko bude igrao i ne bude igrao, mora da bude 100 odsto, svašta može da se izdešava za 90 minuta i svako će mi trebati", dodao je trener crveno-belih.

Upitan u kojoj liniji tima se dvoumi oko startera, Stanković je rekao da zna ko će igrati, ali da će to ostaviti za sutra.

Trofej u Kupu brani Partizan.