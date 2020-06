STRAH JE PRIRODNA STVAR! Miha održao STRAŠAN govor, pa ozbiljno potkačio Juventus!

Siniša Mihajlović je na klupi Bolonje, vodio je svoj tim protiv Juventusa a onda je održao veliki i važan govor.

- Znate, strah je prirodna stvar. Ali, jako, jako važno je da budete jači od tog straha, da ga gurate i nastavljate da koračate hrabro. To je moj životni stav. I, kada čovek poznaje sebe, onda može da pogleda propasti u lice i da bude spreman da, i kad padne, opet ustane na svoje noge. Naravno, doktori su uradili predivan posao u mom slučaju, a imao sam i sreću da sam bio u dobroj fizičkoj kondiciji, jer nikada i nisam prestajao sa treninzima, dok sam istovremeno zadržao onaj moj snažni mentalitet koji mi je takođe veoma značio da prebrodim ovu bolest - rekao je Mihajlović.

Nastavio je u isotom ritmu.

- A uz nju sam naučio i umetnost - strpljanja. To mi baš i nije bila jača strana... Uz to, one obične, normalne male stvari koje radim svakog dana, a koje praktično nikada nisam primećivao ranije, postale su mi nešto posebno. Više počnete da se osvrćete na svet oko sebe, da zapažate i osećate. Mada, sada sve osećam sa jačim intenzitetom, i radost i ljutnju.

Siniša je potkačio i Juventus i to zbog penala koji je sudija Roki odsvirao posle gledanja VAR-a.

- Uvek postoji guranje i povlačenje kada je korner. Šteta je što sam morao da sačekam da Juventus pronađe sudiju (Đanluka Roki) koji takvu stvar shvata ozbiljno. Previše sličnih situacija smo videli u poslednje vreme, a nisu svirane - rekao je Srbin.