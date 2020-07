Trener Arsenala zabrinut zbog prelaznog roka

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je da je vrlo zabrinut pošto nije siguran da li će imati novca za transfere kako bi pojačao ekipu da može da se bori protiv najboljih timova sledeće sezone.

Arsenal je sinoć pobedio šampiona Liverpul sa 2:1, deveti je na tabeli ali se primakao na tri boda Vulverhemptonu i šestom mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evropa. Arsenal je sprečio Liverpul da ove sezone stigne do 100 osvojenih bodova u ligi.

Upitan da li je zabrinut zbog nedostatka sredstava za transfere, španski trener je rekao da nije siguran da li će tokom leta dobiti potrebnu finansijsku podršku kako bi se Arsenal približio najboljim ekipama u Premijer ligi. ;

"To je velika briga. Možete videti kako Liverpul gradi svoju ekipu i tu nema magije, morate da unapredite ekipu kvalitetnim, kvalitetnim igračima. Nama treba jači sastav kako bismo se takmičili u Premijer ligi. To je izazov. To je ogroman posao. Samo treba pogledati razliku izmedju dve ekipe - ogromna je", rekao je Arteta za Skaj.

"Zaostatak u mnogim oblastima ne možemo da popravimo za dva meseca, ali jaz izmedju odgovornosti, energije, posvećenosti i borbe izmedju dve ekipe je sada jednak. Pre nije bilo tako. Veoma sam ponosan na to. Za ostalo će biti potrebno neko vreme, sada barem to imamo i moja poruka igračima je da možemo nešto da napravimo", dodao je on.

U 36 utakmica u Premijer ligi Arsenal je ostvario 13 pobeda, uz 14 remija i devet poraza.