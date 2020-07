Milošević: Nije moj posao da komentarišem Zvezdu (VIDEO)

Trener Partizana Savo Milošević održao je konferenciju za medije uoči početka Linglong Superlige Srbije.

Novinari su postavljali pitanja preko portparola Biljane Obradović, a Milošević je imao "dosta posla".

Jedno od učestalih pitanja bilo je da li do kraja prelaznog roka biti prodati Umar Sadik ili Filip Stevanović, za koje se očekuje veliki novac.

"Ja mogu da kažem da sigurno neće obojica biti prodati. Za koga ćemo se odlučiti, videćemo. Idealno bi bilo da prodamo Fiću, a on da ostane na pozajmici. Tako ćemo i probati, odnosno naši direktori. Imamo još nekih rezervnih varijanti. Ono što je bitno je da neće biti osipanja tima. Ako jedan ode, lako ćemo ga nadomestiti. A može jedan da ode, takav plan smo napravili. Posle dugo vremena Partizan ima ekipu na okupu, to je naš najveći adut. Ako jedan ode, to se neće osetiti", rekao je Milošević.

Ta sigurnost dolazi zbog prodaje Strahinje Pavlovića Monaku za 10 miliona evra.

"Hvala Bogu, prvi put posle dugo godina Partizan ima praktično istu ekipu s kojom je okončao prošlu sezonu i to je naš najveći plus", rekao je Savo.

Došli su Maki Banjak i Dušan Lalatović, a spekuliše se o dolasku kapitena Čukaričkog Marka Docića.

"Dolasci u Partizan su isključivo uslovljeni odlasicma, a nemam najavu da bilo ko ide iz sadašnjeg kadra. Ne znam odakle takve informacije", kratko kaže trener.

Objasnio je i potez dovođenja Dušana Lalatovića, igrača stiglog iz Dunajske Strede

"Leva noga i visina. To su bitne karakteristike modernog fudbala, u šta ste mogli da uverite na primeru Strahinje Pavlovića. To su stvari koje bi mogle da budu Lalatovićev veliki adut. Najpre treba da vidimo u kom je stanju. Bez ritma je, biće mu potrebno malo vremena da se spremni za takmičarske utakmice. Na štoperskoj poziciji smo dobro popunjeni, Dušan je zalog za budućnost, ne moramo da žurimo, ima ogroman potencijal", rekao je Milošević.

Zvezda je vratila Aleksandra Kataija i Gelora Kangu, a iako je bio upitan, Milošević to nije želeo da komentariše.

"Ne bih komentarisao šta radi Zvezda, to nije moj posao. Obojica su kvalitetni igrači, poznajem ih, gledao sam ih više puta, a povratnici mogu da budu i pozitivni i negativni. Što se nas tiče, ne planiramo da dovodimo više igrača. Može jedino da se desi da nam nešto mnogo dobro iskrsne, a da ne košta mnogo, u tom slučaju ćemo probati da reagujemo. Nema potrebe da jurimo", rekao je Milošević.

Uvedeno je pravilo "bonusa", da u svakom trenutku jedna ekipa mora da ima dvojicu igrača mlađih od 21 godine.

"Pravilo je takvo kakvo je. Mi smo i njega to radili, filozofija kluba je bila da razvija igrače. Jedino što mi se ne dopada je kad nešto radite na silu, po slovu zakona, onda to nije dobro. Ja sam razgovarao sa mlađim igračima, 'bonusima' u mojoj ekipi, jer će neki od njih dobiti nešto što ne zaslužuju. Tu moramo biti jako obazrivi i oni moraju, treba da poštuju to, jer nije samo pitanje u guranju mladih igrača. Vi morate da ih pripremite da ne sagore".

"Ovim pravilom smo prisiljeni da forsiramo igrače koji možda nisu spremni na to. Uradićemo sve da ih pripremimo, da znaju šta ih čeka i da dobijaju nešto što tek treba da zasluže. Evo, mi pričamo o ciframa za Stevanovića, a on još nije izborio mesto startera u prvih 11", objasnio je Milošević.