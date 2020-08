SANOGO ZADOVOLJAN U ZVEZDI: Ceo tim je skup odličnih pojedinaca, ali i sjajnih ljudi

Fudbaler iz Obale Slonovače Seku Sanogo rekao je danas da je zadovoljan svojom igrom u Crvenoj zvezdi, ali da veruje da može mnogo bolje.

- Za sada sam zadovoljan svojom igrom. Međutim, verujem da mogu mnogo bolje. Naravno, moje dobre igre su rezultat celokupnog rada ekipe. Na svakom treningu smo koncentrisani na to da se što bolje i što više uigramo kako bi to, kada dođe vreme za utakmice, sve bilo na najvišem nivou i kako bi naši navijači mogli da uživaju u dobrim igrama i pobedama. Zajedno možemo mnogo, ceo tim je skup odličnih pojedinaca, ali i sjajnih ljudi", rekao je Sanogo za sajt kluba.

Sanogo je zadovoljan početkom sezone crveno-belih, koji imaju sve tri pobede u Super ligi Srbije bez primljenog gola.

- Sjajno smo počeli sezonu. Čini mi se da protivničke ekipe nisu toliko pretile pred našim golom. To je odlično. Ekipa napreduje iz dana u dan i to je ono što je najbitnije. Trudimo se da ispunimo sve ono što stručni štab traži od nas i siguran sam da ćemo vremenom biti još bolji. Jeste naporno, imali smo jake pripreme, ali znamo da je to veoma bitno za ono što nas očekuje u nastavku sezone", kazao je Sanogo.

Naredni rival Zvezdi biće Spartak, a Sanogo je naveo da očekuje tešku utakmicu u petak.

- Upoznati smo sa njihovim kvalitetima, i oni imaju makimalan učinak od tri pobede od starta šampionata. Međutim, mi smo Crvena zvezda i u svakom meču je imperativ pobeda. Tako će biti i u petak. Želimo da nastavimo sa odličnim partijama i da postižemo što više golova", dodao je vezni fudbaler crveno-belih.

Sanogo je istakao da se Zvezda trudi da igra lepo i efikasno i naveo da timu mnogo nedostaju navijači.