ZVEZDA PREGAZILA EVROPU! Crveno-beli savladali šampiona Gibraltara rezultatom 5:0 i plasirali se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

Troustruki strelac na stadionu "Rajko Mitić" bio je El Fardu Ben, koji je golove davao u 35, 44. i 52. minutu.

Golove protiv ekipe iz Gibraltara je još u 78. i 87. minutu davao Mirko Ivanić.

Zvezda će u drugom kolu gostovati pobedniku meča između gruzijskog Dinama i albanske Tirane.

Drugo poluvreme

90. minut - Aleksandar Katai pokušava iz slobodnog udarca – malo iznad prečke.

87. minut - GOOOL! Ivanić postiže drugi pogodak, Zvezda vodi 5:0!

84. minut - Katai u svom stilu "meša" odbranu Evrope i izlazi pred Munjoza koji je uspeo da zaustavi njegov udarac.

78. minut - GOOOL! Ivanić postiže gol za Zvezdu. Sjajno je oduzeo loptu Kasadu i potom rutinski rešio situaciju 1 na 1!

77. minut - Novi udarac sa distance, sada je Vulić pokušao. Međutim, pored gola.

76. minut - Pokušava Kanga sa distance! Ipak, sada je lopta završila preko gola.

72. minut - Ponovo je Ivanić došao u priliku za udarac. Odličan dupli pas sa Tomaneom, ali su Zvezdinog vezistu uspeli da zaustave defanzivci Evrope. Katai je pokušao u nastavku akcije - neprecizno.

69. minut - PROMAŠAJ KATAIJA! Fantastičan kontra napad Crvene zvezde! Od šesnaesterca sjajno su kombinovali igrači do gola Evrope. Ivanić se u finišu akcije našao pred Munjozom koji je zaustavio njegov udarac. Na loptu je natrčao Katai koji je šutirao pored gola.

68. minut - Nova izmena u timu Crvene zvezde. Tomane je u igri, a teren je napustio Spiridonović.

63. minut - I pored ubedljive prednosti, Zvezdini igrači ne odustaju od napada i diktiraju tempo igre.

55. minut - Novo uzbuđenje pred golom Evrope. Katai je probio po boku i proigrao Gajića na drugoj strani koji snažno šutira. Ben se našao na putu lopte ka golu, ali nije uspeo da postigne svoj četvrti pogodak na meču.

52. minut - GOOOL! Het-trik El Fardu Bena! Sjajan prodor Spiridonovića koji je uposlio Bena, a Zvezdin napadač rutinski rešava i ovu situaciju!

46. minut - Izmena u Crvenoj zvezdi na početku drugog dela utakmice. Gajić je na terenu umesto Rodića, što je dovelo do promene postavke na terenu. Gobeljić je prešao na levu stranu, a njegovo mesto zauzeo je Gajić.

Prvo poluvreme 

45. minut - Kraj prvog poluvremena! Crvena zvezda vodi protiv Evrope 2:0, a oba gola postigao je El Fardu Ben!

44. minut - GOOOL! Šutirao je Degenek sa 16 metara posle odbijene lopte, a Ben je sjajno reagovao i prosledio loptu u mrežu.

41. minut - Nova opasnost pred golom Evrope. Katai je probio po levoj strani, poslao povratnu loptu u srce kaznenog prostora, ali tu nije bilo Zvezdinih igrača. U nastavku akcije Kanga je vratio loptu u posed crveno-belih, ali je pogodio spoljni deo mreže.

38. minut - Nastavljaju Zvezdini igrači sa napadima i posle postignutog gola. Posle centaršuta sa leve strane Kanga je glavom šutirao preko gola.

35. minut - GOOOL! Zvezda postiže pogodak! Posle kornera Kataija, Ivanić je glavom spustio do Sanoga, ovaj dodao do Bena koji ne greši sa nekoliko metara.

34. minut - Nova odlična prilika za crveno-bele! Borbeni Spiridonović je došao u poziciju za udarac, ali je golman gostiju zaustavio njegov udarac.

31. minut - Katai pokazuje kakav je majstor sa loptom. Posle sjajne lopte Rodića u prazan prostor, krilni fudbaler Zvezde je prelepim driblingom izbacio čuvara, ali su uspeli da ga zaustave defanzivci Evrope.

27. minut - Iako Zvezda ima inicijativu od početka utakmice, našli su se gosti u odličnoj prilici. Galjardo Valdes je šutirao preko gola.

21. minut - Ređaju se pokušaji ekipe Dejana Stankovića. Novi pokušaj crveno-belih i novi korner.

20. minut - Opalio je po lopti Spiridonović, blokiran je i njegov udarac. Korner za Crvenu zvezdu.

19. minut - Slobodan udarac iz dubine izveo je Aleksandar Katai, lopta se odbila do Ivanića na ivici kaznenog prostora koji je šutirao, ali je lopta na putu do gola zakačila jednog igrača i postala lak plen za golmana Munjoza.

HT Score: @crvenazvezdafk 2 @EuropaFC_Gib 0. Strong half from the greens with two very controversial goals awarded to the Serbian team. Shame to concede after the 45th min. #CZVEUR pic.twitter.com/MY5Uw1hpDC