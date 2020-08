KREĆU "ORLOVI"! Selektor Tumbaković u četvrtak u 10 objavljuje spisak!

View this post on Instagram

ℹ️ I Селектор „А” репрезентације Србије, господин Љубиша Тумбаковић, сутра ће саопштити списак играча на које рачуна за предстојеће две утакмице у оквиру новог издања Лиге нација #NationsLeague, у којима ће наш тим гостовати Русији (3. септембар) и бити домаћин Турској (6. септембар). 📋🇷🇸🦅 Списак играча биће објављен у 10 сати на сајту и друштвеним мрежама Фудбалског савеза Србије, док ће истог дана, од 13 часова, селектор Орлова одговарати на новинарска питања, уз директан пренос на Јутјуб каналу ФС Србије. 📺 youtube.com/FSSrbije 👈🏻 #SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS