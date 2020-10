Manćini: Sport pođednako važan za društvo kao i obrazovanje

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/ANSA via AP/Claudio Giovannini | |

Selektor fudbalske reprezentacije Italije Roberto Manćini izjavio je da je sport podjednako važan za društvo kao i obrazovanje.

Kako prenose italijanski mediji, to je bilo Manićinijevo reagovanje na izjavu ministra zdravlja Roberta Sperance, koji je rekao da su u doba pandemije korona virusa prioritet škole i da nema potrebe da se rizikuje sa puštanjem navijača na fudbalske stadione.

"Važno je razmisliti pre nego što nešto kažete. Svi imaju pravo na sport, kao što i imaju pravo na obrazovanje. Sportom se bave milioni Italijana na svim nivoima i on je pođednako važan za društvo kao i obrazovanje i zaposlenje. Podržavam delimično otvaranje italijanskih stadiona za navijače, jer to rade i u drugim evropskim zemljama. U nedelju u Ligi nacija gostovaćemo u Poljskoj i domaćini očekuju da će na stadionu u Gdanjsku biti nekoliko hiljada gledalaca, što me veoma raduje", rekao je Manćini.

Izjava ministar Sprenace usledila je nakon što nije odigran derbi trećeg kola italijanske Serije A između Juventusa i Napolija, jer gosti nisu doputovali u Torino, ističući da nisu dobili dozvolu lokalnih zdravstvenih vlasti za putovanje zbog slučajeva zaraze korona virusa u klubu.