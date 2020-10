STANOJEVIĆ DETALJNO O SVIM POJAČANJIMA I DERBIJU: Želim da promenim sistem igre! (VIDEO)

Trener Partizana Aleksandar Stanojević je govoreći o pojačanju crno-belih ocenio da je ovo trenutak kada igrači koji su tu treba da podignu fizički nivo forme, a novi da se uklope.

Partizan su u pojačali Miloš Jojić, Ivan Obradović, Svetozar Marković, Žan Kristof Bajbek, a malo pre njih i Filip Holender.

Stanojeviću nekoliko igrača neće mu biti na raspolaganju zbog obaveza u reprezentativnim selekcijama, kako seniorskim, tako i mladim ekipama.

"Hvala Bogu da imamo dosta reprezentativnih igrača. Sa druge strane, ja sam ovde relativno nov i značilo bi mi da su ovde. Ali, ovo je prilika da podignemo novim igračima fizički nivo forme, da se uklope", rekao je Stanojević i pohvalio Sašu Zdjelara koji je dobio poziv u nacionalni tim.

"Malo smo imali problem korone i nije sve normalno što se dešava u fudbalu. Neko je spreman, neko nije, znaćemo u narednih nekoliko dana ko će biti spreman", naveo je on.

Upitan da li će menjati sistem igre, rekao je da svesno želi neke stvari da promeni.

“Opet nemamo sve igrače, pa ne možemo sada, ali u narednih mesec i po želim da promenim sistem igre", odgovorio je Stanojević.

On je rekao da je derbi uvek "biti ili ne biti”, bez obzira što je Partizan ovog puta na minus osam od Crvene zvezde.

"Derbi je uvek 'biti ili ne biti', da li je osam, minus ili plus... Bio sam tu i kada smo bili u minusu i u plusu, i kada smo igrali eliminacione utakmice u Kupu, ili jednu utakmicu za prvaka države. Sve sam iskusio i jedva čekam derbi. Svi žive za derbi i to može da bude samo dobra stvar, opterećenja naravno nema", naveo je Stanojević.

Stanojević je potom detaljnije govorio o svakom od četiri igrača koji su pristigli u poslednja dva dana prelaznog roka.

"Moja želja da dovedemo igrače koji znaju šta je Partizan, znaju kako da se nose. Tako smo doveli tri igrača iz Partizanove priče, koji su sve to prošli. Jojić je igrač koji već znate šta je uradio ovde, oseća klub. Igrao je u Dortmundu, Kelnu, ozbiljnim ligama. Donosi nam njegov karakter i što je najvažnije, donosi kvalitet da možemo da igramo na više načina sa njim. On može da igra na 3-4 pozicije. Što se tiče Obradovića, on je reprezentativni kalibar i donosi nam drugačiju igru od ovoga što smo do sada imali, kvalitetniju fazu napada. Nije bio u ritmu u poslednje vreme, ali nadam se da će brzo ući u ritam i doneti nam mogućnost da možda igramo i sa tri igrača pozadi, da bude levi štoper. "Sveta (Marković, prim. aut.) je mlad otišao odavde. Gledali smo njegove utakmice u Grčkoj. Njegova pogodnost je i što je "bonus", on je već igrao u seniorskoj konkurenciji, što je dobro za bonus igrača", istakao je Stanojević.

Osvrnuo se i na Žan-Kristofa Bajbeka.

"Bajbek mi se najviše dopao, i ljudima iz kluba, od tih četiri-pet igrača za koje smo dobili ponude. Igrač koji ima odličnu tehniku, brz je, ima dobru završnicu. Dolazi sa jednog vrhunskog nivoa. Sa druge strane, problem je što još nije u ritmu. Trebaće mu malo vremena i strpljenja od strane svih nas. Bajbek nam je rešenje za "devetku", Holender može tu da odgovori ponekad. Imamo mladog Nikolu Štulića, ostavili smo prostor za njega odlaskom Bojana Matića", zaključio je Aleksandar Stanojević.