Džajić uz Zvezdu u Nemačkoj: Igraćemo sve bolje i bolje

Legenda Crvene zvezde Dragan Džajić izjavio je da crveno-bele očekuje teško gostovanje Hofenhajmu na startu grupne faze Lige Evrope, ali da ekipa može da parira jakom rivalu.

Džajić je otputovao sa ekipom u Nemačku i na licu mesta pružiće podršku izabranicima trenera Dejana Stankovića.

"Počinjemo evropske utakmice, svaki bod je naravno veoma važan. Svakako, na kraju će najvažnije biti da li ćemo stići do krajnjeg cilja i da osvojimo dovoljan broj bodova. Ovo prvo gostovanje je možda i najteže. Igramo protiv veoma dobrog bundesligaša, ali ima dosta utakmica ispred nas, videćemo gde ćemo moći da osvojimo bodove, da li je to u Beogradu ili i na nekom gostovanju. Nezgodno je što prvi meč igramo sa najjačim protivnikom u grupi, ali ako želimo da igramo Evropu moramo da se adaptiramo na sve to", rekao je Džajić za klupski sajt.

Džajić, aktuelni počasni predsednik, očekuje da će Zvezda iz meča u meč igrati sve bolje.

"Zvezda ima ispred sebe konačan cilj, a to je da bude prva ili druga u grupi, kao i da na proleće igra nokaut fazu Lige Evrope. Kada bi sada analizirali dosadašnji rezultat u novoj sezoni i kada bi podvukli crtu - od 11 prvenstvenih utakmica imamo 10 pobeda i jedan remi, dok u Evropi praktično nije izgubljena nijedna utakmica, sem one posle jedanaesteraca protiv Omonije. Za sada je sve onako kako treba, novi je trener i nova je koncepcija igre i treba očekivati da Zvezda igra iz utakmice u utakmicu sve bolje", istakao je Džajić.