PELE KAKVOG DO SADA NISTE VIDELI! Brazila se oglasio na svoj 80. rođendan i NASMEJAO celu planetu! (VIDEO)

Obeležavajući svoj 80. rođendan, slavni Brazilac poslao je video poruku u kojoj se izvinjava bivšim rivalima koje je pobeđivao tokom karijere.

- Na svoj 80. rođendan želeo bih da se zahvalim svima koji su mi poslali poruke, mejlove. Sad kada sam napunio 80 godina želeo bih da se zahvalim Bogu na zdravlju koje mi je dao da stignem ovako daleko i na lucidnošću, doduše ne uvek i inteligenciji. Ako sam nekada uradio nešto što je druge učinilo nesrećnima – neka pobeda Santosa ili brazilske reprezentacije, svi trofeji koje sam osvojio, jer druga strana je uvek tužna kada izgubi, ali to je život – oprostite mi – poručio je emotivni Pele koji je tamo slatko nasmejao sve svoje fanove.

"That's life...forgive me"



On his 80th birthday, Brazil legend Pele has apologised to all the teams he has beaten during his career 😂 pic.twitter.com/MWXqxkJMwt