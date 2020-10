DRAMA FUDBALERA U HRVATSKOJ! NINKOVIĆ SE OGLASIO POSLE STRAVIČNE NESREĆE: Imam krvarenje u mozgu, jedva su mi spasili jezik od AMPUTACIJE!

Bivši fudbaler Partizana Nikola Ninković u petak je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u Hrvatskoj.

Ninković je išao u Italiju i na putu prema Zagrebu zakucao se u kamion koji je bio nepropisno parkiran. Njegov 'porše' potpuno je smrskan, a fudbaler Askolija doživeo je teške povrede, koje srećom nisu opasne po život.

Ninković se trenutno u jednoj privatnoj klinici u Beogradu oporavlja od povreda koje je zadobio u nesreći. Zbog teških povreda jezika trenutno ne može da govori, pa se oglasio porukama.

-Ne mogu da pričam jer su mi jedva spasili jezik od amputacije. Usta su mi u koncima i jedno vreme neću moći da govorim. Ostalo je manje, više sve u redu. Imam neko krvarenje u mozgu, ali to će da se reši samo od sebe, samo je potrebno vreme. Za sada ne smem mnogo ni da hodam, pa iz kreveta ustajem samo kad moram do kupatila. Ruke su, hvala Bogu, dobro - napisao je za "Informer" Ninković.

Srpski fudbaler je u nesreći zadobio teške povrede, izgubio je i nekoliko zuba, ali optimizam ga ne napušta.

-Pod jakim sam lekovima ovih dana, pa da budem iskren, retko čega se sećam. Nisam još ni svestan šta mi se dogodilo. Moji najbliži su me videli, pa su se umirili. Inače su preplakali ova dva dana, nisu spavali uopšte. Ohrabrio sam ih da je sve u redu, da će uskoro da me gledaju na terenu. Hvala dobrim ljudima koji su mi pisali poruke podrške i svim prijateljima koji su ponudili pomoć porodici i meni. Hvala im do neba - poručio je Ninković.

Prema rečima doktora za Ninkovića je sezona završena.

-Uh, ne bih da slušam doktora jer mi je rekao da je za mene sezona završena. Prema njegovoj prognozi, u nekom trenutku moći ću da se vratim na treninge, ali bez utakmica. Nadam se da greši i da ćemo da nađemo neko rešenje. Možda ću moći da igram sa zaštitnom kacigom ili kako se već zove. Na vezi sam sa čelnicima Askolija, imaju razumevanja za moju situaciju. Zvali su me skoro svi bivši treneri sa kojima sa sarađivao u Italiji, kao i mnogo saigrača. Hvala im svim, oduševili su me - rekao je fudbaler.