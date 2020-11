ZVEZDA ODNELA NOVU EVROPSKU POBEDU! Kanga i Katai majstorski za slavlje crveno-belih! Borjan neverovatnom odbranom spasao Zvezdin gol u 90. minutu

Fudbaleri Crvene zvezde i Genta sastali su se večeras u trećem kolu grupne faze Lige Evrope na stadionu "Rajko Mitić". Zvezda je odnela pobedu rezultatom 2:1. Strelci crveno-belih bili su Kanga (12. minut) i Katai (59. minut), dok je gol za Gent postigao Ođiđa-Ofoe (31. minut).

