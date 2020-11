"TVOJ OSMEH NIKADA NEĆEMO ZABORAVITI! ZBOGOM, NAJBOLJI NA SVETU!" Svet se potresnim porukama oprašta od legendarnog Maradone (FOTO+VIDEO)

Legendarni Dijego Armando Maradona doživeo je srčani udar i preminuo u svom domu u Argentini, objavili su tamošnji vodeći mediji.

Maradona je preminuo pet dana pred svoj 60. rođendan, a ceo svet je sa tugom i nevericom dočekao vest o njegovoj smrti.

Legendarni Dijego je bio i tvorac čuvene "Božje ruke" kontroverznog gola kojim je Argentina izbacila Engleze 1986.

Vodio je Argentinu do osvajanja Svetskog prvenstva 1986. godine koje je bilo vrhunac njegove velike karijere.

Igrao je, između ostalih, za Boku Juniors, Napoli i Barselonu, a milioni ljubitelja fudbala širom sveta obožavali su njegove briljantne poteze i golove.



RIP to Maradona.



One of the greatest to ever do it. pic.twitter.com/ckjp4phx1F