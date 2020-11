ISPLIVALI NOVI DETALJI O POSLEDNJIM TRENUCIMA MARADONINOG ŽIVOTA - Izbacio doktora iz kuće, umro besan i tužan, u zamci demona

- U svojim poslednjim danima mešali su se trenuci sreće sa besom i onim demonima koji su ga uvek pratili. Usamljen. Tužan. U zamci njegovih demona. Tako je umro Dijego Maradona - počinje tekst Klarina, koji otkriva kako su izgledali poslednji dani Dijega Armanda Maradone, od momenta kada je bio u bolnici zbog operacije hematoma na mozgu.

Dok je bio u bolnici, nekoliko dana pre smrti, dok je čekao otpust posle operaciji na klinici Olivos, Maradona je zamislio plan bekstva između sna izazvanog sedativima. Zamolio je da razmeni odeću sa osobom koja je brinula o njemu u nameri da pobegne iz sobe. Međutim, usledilo je odbijanje, a Dijego je već tada otkrio da je umoran od života.

