LALATOVIĆU SPECIJALNO PRIZNANJE, DRINČIĆU ZASLUŽENA NAGRADA! Evo o čemu se radi!

Grad Novi Sad tradicionalno svakog decembra proglašava najbolje sportiste, sportistkinje i klubove na teritoriji grada.

Ove godine dodeljena su i druga, specijalna priznanja, a namenjena su treneru fudbalera Vojvodine, Nenadu Lalatoviću, kao i igraču Nikoli DrinčićuKao što je bilo očekivano, fudbalski klub Vojvodina proglašen je za najbolju mušku ekipu, kapiten tima Nikola Drinčić je dobio priznanje najboljeg sportiste, dok je trener Nenad Lalatović osvojio specijalno priznanje grada

Na zvaničnom sajtu Vojvodine stoji da je Lalatović sa Vojvodinom „ostvario izuzetne rezultate u ovoj godini, pri čemu je, pored osvajanja Kupa Srbije, u klupsku istoriju ušao i kao trener sa najviše pobeda za 106 godina postojanja kluba“.

Peđa MilosavljevićNenad Lalatović dobitnik je specijalne nagrade grada Novog Sada

Nagrade nisu bili u prilici da prime dobitnici, pa ih je u njihovo ime primio sekretar Fudbalskog kluba Vojvodina, Dragomir Vukićević.

- Ovo je bila teška godina za sve nas, baš kao što je bilo teško dobiti ovo priznanje. To kažem zbog toga što u našem gradu imamo izuzetne klubove i sportiste, pa nema sumnje da će ovaj pehar biti svrstan među one najcenjenije u našim vitrinama. Ove godine smo uspeli u nečemu što nisu baš svi očekivali, ali to nam istovremeno nameće obavezu da od takvih standarda ne odstupamo ni ubuduće – izjavio je predsednik Vojvodine, Dragoljub Samardžić za zvanični sajt kluba.