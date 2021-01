PRE NEKOLIKO GODINA NASTRADAO GOTOVO CEO TIM! Oglasio se klub koji je danas doživeo veliku tragediju, a evo šta su poručili porodicama stradalih!

U vrlo kratkom vremenskom intervalu Brazil je dva puta potresla velika fudbalska tragedija i to oba puta nakon pada aviona.

Novembra 2016. je pao avion kluba Šapekoense kada je nastradala gotovo cela postava, dok je danas pao avion u kojima su leteli igrači niželigaša Palmasa.

Kako su na svojoj koži osetili najbolje ovu tragediju, Šapekoense se među prvima oglasio posle nove tragedije u Brazilu i poslao poruku podrške Palmasu.

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. +