Tuhel zadovoljan posle remija sa Vulverhemptonom

Novi trener fudbalera Čelsija Tomas Tuhel rekao je da je ekipa možda izgubila šansu za borbu za titulu u Premijer ligi, ali da mu je igra protiv Vulverhemptona pokazala dobru osnovu za budućnost.

Tuhel je u sredu uveče prvi put predvodio Čelsi, dan pošto je preuzeo ekipu posle otkaza koji je na Stamford Bridžu dobio Frenk Lampard. Čelsi je sinoć odigrao nerešeno 0:0 protiv Vulverhemptona, pa je londonska ekipa osma na tabeli posle 20 kola u Premijer ligi.

Tuhel je imao samo jedan trening sa ekipom uoči utakmice.

"Razočaran sam što nismo pobedili, igrači su zaslužili zbog napora koji su uložili. Ali, rekao sam im u svlačionici da nema mesta razočaranju i sumnjama. Zadovoljan sam uloženom energijom, bili smo organizovani i nismo dozvolili kontranapade protiv jedne od najopasnijih ekipa. Bili smo hrabri, igrali smo hrabro kao ekipa i u napadu i u odbrani", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

"Igrači koji su ušli sa klupe su imali dobar uticaj, a igrači koji nisu ušli u igru imali su dobar stav. Bilo je teško, ali nismo gubili na intezitetu i zbog toga sam srećan. Ako je ovo naša polazna osnova, jedva čekam da vidim gde ćemo završiti", dodao je nemački trener.

Upitan o ciljevima Čelsija u ovoj sezoni, Tuhel je rekao: "Titula je daleko, moramo da budemo realni".

"Kada potpišete za Čelsi ili dodjete u klub kao trener, potpišete i očekivanja borbe za trofeje - Premijer liga, Liga šampiona i sva takmičenja u Kupu. To je apsolutno jasno. Ali, moramo da budemo realni, a u ovom trenutku, mnogo nas bodova deli do četvrtoplasiranog. Moramo svakodnevno da radimo na detaljima i napretku u igri, a bodovi će doći, apsolutno sam uveren", naveo je.

Čelsi zaostaje pet bodova za Vest Hemom na četvrtom mestu, koje vodi u Ligu šampiona, a 11 bodova za prvoplasiranim Mančester sitijem, koji ima i utakmicu manje.

"Ne mora mnogo toga da se popravlja. U ekipi je zanimljiva mešavina iskusnih igrača, ličnosti i talentovanih momaka. Vidim vrlo zahtevnu ligu koja fizički izvlači sve iz igrača. Kada sam došao zatekao sam grupu koja je bila potpuno otvorena za naše ideje, uverenja i taktiku. Osećao sam se veoma dobro zbog toga, pošto to želite kada dolazite", rekao je Tuhel.

"Ova igra je nivo. Navikao sam da stvaram posebnu energiju i atmosferu koja je potrebna da bi se otvorila mogućnost da pobedjujete na svaka tri dana u ovakvoj ligi. Verujem da to možemo svakoga dana. Izgradićemo tim protiv koga niko neće želeti da igra. To je za mene izazov, da uradim to što pre", dodao je Tuhel.