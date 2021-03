REAL MADRID I MANČESTER SITI U ČETVRTFINALU LIGE ŠAMPIONA! S lakoćom samleli protivnike!

Tok mečeva:

Mančester siti - Borusija Mehengladbah 2:0,

Real Madrid - Atalanta 3:1.

85. minut - Sve nade Italijanima ugasio je golom Marko Asensio.

83. minut - Lukas Muriel smanjuje zaostatak Atalante u Madridu.

59. minut - Serhio Ramos duplira prednost Real Madrida.

I had absolutely no doubt that Ramos was doing to score it pic.twitter.com/GNI2AlpBdF