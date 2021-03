NIJE USPEO DA SE IZBORI S TEŠKOM BOLEŠĆU! Preminuo legendarni fudbaler, cela zemlja u šoku!

Lorimer je čak 19 godina, od 1962. do 1979. i od 1983. do 1985. bio član Lidsa, a sa klubom iz Jorkšira je osvojio i dve titule prvaka Engleske, Liga Kup i dva Kupa sajamskih gradova, preteče UEFA Kupa.

It is with great sadness, #LUFC has learned of the passing of club legend Peter Lorimer this morning at the age of 74 following a long-term illness