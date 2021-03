BIVŠI SELEKTOR SKENIRAO PIKSIJA! Ako se ne plasiramo u Katar Srbija nikako ne sme da ponovi grešku iz prošlosti

Fudbalsa reprezentacija Srbije u utorak od 18 sati u Azerbejdžanu igra treći meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru. Nekadašnji selektor Srbije Vladimir Petrović Pižon veruje u "orlove" i Dragana Stojkovića Piksija.

Pižon je govorio o reprezentaciji Srbije, gde je istakao da veruje da naš nacionalni tim može da se vrati na pravi put.

- Bio bih neskroman da kažem da nam se ne vraća, ali ne treba ih hvaliti previše. Svaka utakmica je interesantna, prva utakmica 3:2, pa onda 2:2. Sada sledi nezgodan protivnik. Gledao sam uživo tu davnašnju utakmicu s Azerbejdžanom i za mene je danas najteža utakmica. Nije veliko ime, a mora se pobediti- počeo je Pižon.

On je prokomentarisao učinak Stojkovića, i napomenuo da mu nije bilo jednostavno da napravi ovako dobre rezultate u prva dva meča.

Pižon je Piksija čak stigao da uporedi i sa Žozeom Murinjom.

- Velika je uloga. Gledao sam Murinja, za kojeg mislim da nije veliki trener na terenu koliki je orator, ali on je i time napravio velike rezultate. Piksi je bio veliki igrač i on ima tu sposobnost dobrog oratorstva i ja verujem da on može da napravi odlične rezultate.

Bivši selektor je kao glavne igrače Srbije naveo Aleksandra Mitrovića i Dušana Tadića.

- Mnogo verujem u njih dvojicu. Za današnji meč najviše gledam ka njima dvojici. Svi su oni dobri igrači iz evropskih klubova, mislim da imamo dobre šanse. Mislim da na prekidima možemo da damo gol i da tu uradimo mnogo.

Na kraju, Petrović navodi i da bi Piksi trebalo da ostane selektor i za naredni kvalifikacioni ciklus, a objašnjava i zašto.

- Za Stojkovića kao selektora su svi bili, što njemu i olakšava rad. Ako se i ne plasiramo na Mundijal, mislim da bi on trebalo da ostane, jer teško će da neko posle dođe i da ima više vremena, rekao je Vladimir Petrović Pižon.