MIJATOVIĆ ISKRENO O SRBIJI! Obazriv sam, Piksi MORA DA POPRAVI NEKE STVARI! Drago mi je zbog Mitra...

Srbija ponovo priča o fudbalskoj reprezentaciji! Vratili su veru u nacionalni tim izabranici Dragan Stojkovića, ali legenda jugoslovenskog fudbala, Predrag Mijatović, upozorava da Srbija još nije na Svetskom prvenstvu i da ne sme da bude opuštanja.

Legendarni jugoslovenski napadač Predrag Mijatović, koji je bio saigrač Dragana Stojkovića Piksija, ističe da su "orlovi" imali početak za poželeti.

- Kvalifikacije su počele na najbolji način. Bilo je zadovoljstvo gledati, bilo je i stvari koje bi trebalo da se poprave, ali fenomenalan start pokazuje da možemo da se do kraja kvalifikacija borimo da ispunimo cilj i odemo na Svetsko prvenstvo-rekao je Mijatović iz Madrida u razgovoru za TV Prva.

Popularni Mijat ipak ne želi da se pada u preveliku euforiju!

- Treba naglasiti da je ovo samo početak, razumem da treba nekad biti euforičan i uživati u onome što napravite, ali kvalifikacije su tek počele. Bio bih dosta obazriv i činjenica je da u današnjem fudbalu nema autsajdera. Obazrivost, ali maksimalna želja. Cilj je vrlo jasan - biti prvi u grupi ili posle kroz baraž tražiti put na Svetsko prvenstvo.Postoji preterana euforija i taj naš mentalitet da smo posle nekoliko prvih utakmica već na Svetskom prvenstvu. I ne samo tamo, nego smo najmanje u polufinalu. To je ono što mi imamo kao nacija i to je pozitivno. Nije to ništa strašno, ali treba to nekako kontrolisati. Mislim da je Dragan Stojković vrlo svestan tih stvari jer je toliko dugo godina igrao za reprezentaciju i napravio sjajnu karijeru. Ima dobar tim i dobre momke, koji su željni da daju maksimum.

Mijatović je poručio da ima i dosta stvari koje moraju da se poprave...

- Ako pravimo detaljnu analizu, mislim da je Stojković sa svojim stručnim štabom svestan toga, ima stvari koje treba da se poprave. Ne treba zaboraviti prvo poluvreme protiv Irske, ni prvo poluvreme protiv Portugala, pa ni neke detalje sa poslednje utakmice. To se može korigovati i na startu je rezultat bio najbitniji, što je ostvareno. Veliki sam optimista, raduje me sve ovo što se desilo u ove prethodne tri utakmice.

Piksi je rekao da su mu neki prijatelji govorili da ne treba da se prihvati posla selektora Srbije, a Mijatović objašnjava zašto se Piksi opredelio da se upusti u to!

- Ne znam ko su prijatelji koji su mogli da ga posavetuju tako nešto, jer poznavajući Piksija, mislim da je jako ambiciozan i njemu trebaju tako neke stvari kojih se možda neko drugi plaši. On ne. To je pokazao ovim dolaskom u komplikovanom trenutku za FSS. On zna šta hoće i koliko hoće, na koji način da izvuče maksimum od igrača. Svi ostali komentari apsolutno neće uticati na njega.

Nekadašnji fenomenalni napadač je bio srećan i što je Aleksandar Mitrović postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije!

- Čestitam Aleksandru Mitroviću na sjajnom početku kvalifikacija, pet golova na tri utakmice, stvarno neverovatno. Pretpostavljam da je pisao neki scenario šta bi voleo da mu se dogodi u prve tri utakmice, da ne bi baš bio toliki optimista, ali to je svakako pozitivno za reprezentaciju. Možda u ovom trenutku kad ne igra puno u klubu, verovatno je njegov motiv da kroz reprezentaciju dokaže svom treneru da ipak zaslužuje da igra. To je frustrirajuće za fudbalere, kad nemaju minutažu, posebno za napadače. Postoje neki momenti kad igrač kroz neki mini ciklus mečeva prosto uključu "turbo motor" i na briljantan način reši te situacije u svoju korist. Baš mi je drago zbog njega, i nadam se da će nastaviti ovako do kraja i da će podići rekord na neki nivo koji će biti teško da ga neko prestigne - zaključio je Predrag Mijatović.