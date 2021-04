U ŠPANIJI HAOS ZBOG LAŽNE DRŽAVE: Zbog 'NIPODAŠTAVANJA KOSOVA u TV prenosu' sada je 'na tapetu' direktor televizije - MORA DA ODGOVARA!

Ne smiruju se strasti u Španiji ni po završetku meča između domaće reprezentacije i selekcije tzv. Kosova.

Podsetimo, zbog prvobitnog španskog opisa da će igrati protiv "ekipe sa teritorije Kosova", jer Španija kao država ne priznaje samoproglašenu nezavisnost južne srpske pokrajine, savez iz Prištine je zapretio odustajenjem od utakmice, a onda se pojavila informacija da su "Španci poklekli - i da će se uz sve simbole tzv. Kosova odigrati pomenuti meč" u kvalifikacijama za Svetskom prvenstvo. Utakmica jeste odigrana, "furija" je, sasvim očekivano, pobedila, ali nije baš sve prošlo kao što su se gosti nadali.

Naime, dok su se u loži dešavale neprijatne scene, zbog zabranjene zastave gostujuće delegacije kojom je pokušana provokacija, nacionalna španska televizija je "začinila" prenos u svom stilu: nije emitovan ton kada se na stadionu čula druga himna pred početak utakmice, a za razliku velikih slova za ispisivanje skraćenice za domaćine, isključivo mala su korišćena za "kos" u uglu ekrana, za stanje rezultata. To je razbesnelo goste, ali i jednu špansku stranku koja sada zahteva da se javno sasluša direktor televizije.

Kada je Mirijan Nogueras, članica "Zajedno za Kataloniju", stranke oformljene 2020. sa željom da objedini sve političke činioce koji su za nezavisnost te španske pokrajine, videla šta je i kako ispisano na ekranu tokom prenosa, odnosno primetila da se ne čuju obe himne kao što se inače čuju prilikom svakog drugog TV prenosa, rešila je da reaguje.

"Imajući u vidu pristrasan prenos ove utakmice, 'Zajedno za Kataloniju' započinje peticiju čiji je cilj da se direktor javnog medijskog servisa Španije pozove da svedoči pred Kongresom", napisala je ona na društvenim mrežama.

Given the biased news coverage of tonight's match, @juntsxcat is registering a petition calling the chair of the Spanish Public TV to testify before Congress.



Whether the Spanish government likes it or not, Kosovo is a free and independent country and must be treated as such. https://t.co/vxIKn806iQ