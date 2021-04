Klop: Nismo zaslužili bolji rezultat

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je da je njegova ekipa zaslužila poraz od Real Madrida u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona.

"Prvo i najvažnije, mislim da nismo zaslužili pobedu, nismo igrali dovoljno dobro i to mi je najveća briga. Posebno u prvom poluvremenu nismo igrali dovoljno dobar fudbal. Primili smo prvi gol, drugi smo im dali kao na tacni (posle greške Trenta Aleksandra-Arnolda), ali to nije bio pravi problem utakmice", rekao je Klop, preneo je Skaj.

Fudbaleri Liverpula izgubili su sinoć u Madridu od Reala sa 1:3, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona.

Dva gola za Real postigao je Žunior Vinisijus u 27. i 65. minutu, a u 36. minutu strelac je bio Marko Asensio. Jedini gol za Liverpul postigao je Mohamed Salah u 51. minutu.

"Naravno da su primljeni golovi problem, ali to nije zapravo problem. U drugom poluvremenu smo bili bolji, postigli smo gol što je bilo jedino pozitivno u utakmici i tako stoje stvari. Da li smo zaslužili više od 1:3? Nisam siguran", naveo je Klop.

Trener Liverpula ocenio je da sudija utakmice Feliks Brih ima "nešto lično" protiv fudbalera "crvenih" Sadija Manea. Tokom jedne akcije Mane je išao ka golu, a nemački sudija procenio je da igrač Reala Lukas Vaskes nije napravio prekršaj na ivici šesnaesterca, nekoliko trenutaka pre nego što je Asensio postigao gol na drugoj strani.

"Situacija sa Sadiom, ne razumem ono što je sudija uradio. Ja mislim da je to nešto lično, pošto je tu situaciju, koja je čist prekršaj, procenio kao da je (Mane) simulirao ili nešto drugo. Od tada, kad god je Sadio pao na travu, sudija nije uradio ništa. To nije u redu i to sam mu rekao posle utakmice, da mislim da nije pošteno prema Maneu", naveo je Klop.

Nemački trener rekao je da nije sudija kriv za poraz Liverpula.

"Nije on (Brih) izgubio utakmicu. Nismo bili dovoljno dobri za bolji rezultat, ali u takvim trenucima vam je potreban dobar sudija. To bi bilo dovoljno", naveo je Klop.

Revanš utakmica igra se za sedam dana na Enfildu u Engleskoj.