Stanković: Protiv Javora da potvrdimo pobedu u derbiju

Prvu utakmicu protiv Javora nismo uspeli da dobijemo, iako je taj meč trebalo da završimo sa par golova. Jednostavno takav je bio dan, sada je drugačije, sada želimo da u Ivanjici potvrdimo pobedu u derbiju, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči gostovanja Javoru u 31. kolu Superlige

"U meč ulazimo maksimalno koncentrisani, derbi je prošao, odigrao se, arhiviran je, pouke i dobre stvari ćemo izvući, a naš cilj ostaje nepromenjen. Idemo da odigramo jednu jaku utakmicu tamo, iako je teren nezgodan, manji je, dimenzije su manje, oni su motivisani, imaju svoju matematiku i ciljeve. Biće to jedna prava i dobra utakmica ", istakao je Stanković za klupsku TV.

Zvezdin trener dodao je i da nema mesta kalkulacijama i da će crveno-beli u svakoj utakmici do kraja prvenstva ići na pobedu.

"Matematika čini svoje, od početka sezone pričamo o tome da spremamo utakmicu za utakmicu, tri po tri boda. Ne razmišljmo o nečemu što je sutra, tri boda protiv Javora potvrđuju pobedu protiv Partizana i nećemo odustati od toga. Nema kalkulacija, ostalo je osam kola do kraja, četiri pobede su nam potrebne da bismo i matematički obezbedili titulu. Jedna po jedna, ja bih voleo da da dobijemo sve utakmice do kraja i težićemo ka tome, to je cilj", poručio je Stanković.

Utakmica između Javora i Zvezde igra se sutra od 15 sati.