LALATOVIĆ OPET ZAGRMEO! Nemam veze sa politikom, ja sam samo svoj trener! Vučića cenim i poštujem!

Trener Vojvodine Nenad Lalatović ponovo je podigao prašine nakon pobede protiv Zlatibora (2:1).

- Kada smo pali na to četvrto mesto kao da je bio smak sveta, a mi izborili Evropu 10 kola pred kraj. Nekome je to očigledno smetalo i ja sam rekao da ćemo se vratiti na treću poziciju, bio sam pun samopouzdanja. Apsolutno verujem u sebe kao trenera, verujem u svoje igrače najviše - rekao je Lalatović.

Potom je istakao da je deo ljudi u Vojvodini protiv njega, a deo za njega.

- Žao mi je što neki novinari imaju problema zbog mene. Zabranjeno im je da napišu nešto što ja kažem. Pročitao sam u Žurnalu, da sam ja protiv uprave kluba, ja to nikada nisam rekao. Rekao sam da me jedan deo uprave kluba neće, a da me jedan hoće. Mene gospodin Bajatović apsolutno želi u klubu.

Lalatović tvrdi da nema veze sa politikom, kao i da on nije ničiji trener.

- Ljudi, pošto mene nažalost povezuju sa tom politikom, ja sa politikom nemam nikakve veze. Ja sam rekao sto puta da predsednik Vučić vodi ovu zemlju na sjajan način. Znači neće me ljudi koji polažu račune našem predsedniku države, a hoće me Bajatović. Tako da kažem, nemojte me prozivati da sam ja nečiji trener, ja sam samo svoj trener. Vučića cenim, poštujem i volim, ali ovo nema veze sa njim.



Još jednom je rekao da će na kraju sezone napustiti ekipu iz Novog Sada.

- Evo neka ostane Samardžić, ja ću otići na kraju sezone. Ja novca imam, a ne zavisim ni od koga. Želim da ostanem, ali neću ostati. Žao mi je što danas nije došla ova statistika ovde, da vam sve pročitam šta sam ja uradio u Vojvodini. To neće niko uraditi 100 godina - zaključio je Nenad Lalatović.