SVE O SUPERLIGI ZA SUPERBOGATE! Noćas saopšteni detalji: Evo kada kreće sezona i ko sve igra - Neće svako moći da joj se priključi (FOTO)

Fudbalski zemljotres je zatresao Evropu i tlo se još dugo neće smiriti!

12 klubova se otcepilo od Lige šampiona i udruženja evropskih klubova i napravilo svoje takmičenje, za koje se već zna i kada će početi i kako će izgledati.

Svih 12 osnivača objavilo je posle ponoći zajedničko saopštenje u kojem je objašnjeno kako će izgledati takmičenje u kojem će igrati sledeće sezone!

Here's a clue as to why 12 clubs have signed up for a European Super League:



They lost a combined £1.2 billion in 2019/20 before player sales*



And that was for a season where only the last 3 months were impacted by COVID...



*Liverpool have not yet published their accounts pic.twitter.com/7o1ubiDX6z