ČEFERIN NE KRIJE ZADOVOLJSTVO: Prvi čovek UEFA oduševljen nakon istupanja Sitija iz Superlige

Od osnovane Superlige i najavljenih tužbi od strane UEFA, došlo je do preokreta koji su oduševili predsednika Evropske kuće fudbala Aleksandra Čeferina.

Slovenac se kratko oglasio povodom zvaničnog povlačenja Mančester sitija iz Superlige.

"Presrećan sam što se Mančester siti vraća nazad u evropsku fudbalsku familiju. Pokazali su veliku inteligenciju. Siti je pravo blago za fudbalsku igru i oduševljen sam što ću raditi sa njima za bolju budućnost" - poručio je Aleksandar Čeferin.

UEFA president Ceferin: “I am delighted to welcome Manchester City back to the European football family. They have shown great intelligence. City are a real asset for the game and I am delighted to be working with them for a better future”. 🔵🚨 #MCFC #SuperLeague