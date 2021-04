POTEZ KOJI SVI ČEKAJU! UEFA će ovako da kazni one koji su hteli u Superligu Evrope, posle velikog haosa više ništa neće biti isto?!

I to u korist onih "manjih" klubova koji u očima najbogatijih ne spadaju u "evropsku elitu"!

UEFA će u narednom periodu biti pod pritiskom da napravi nove promene u njihovom najjačem takmičenju Ligi šampiona i to nauštrb onih najbogatijih!

Kako navodi britanski "Tajms", UEFA bi mogla da se u narednom periodu odluči na potez da napusti plan po kojem bi dva tima u Ligu šampiona trebalo da se plasiraju na osnovu istorijskih rezultata, a ne rezultata u prethodnoj sezoni.

Naime, dok je 12 klubova planiralo Superligu Evrope, UEFA je u ponedeljak potvrdila novi sistem takmičenja Lige šampiona od 2024. godine, po kojem bi ona sa 32 tima bila proširena na 36.

Međutim, važna stavka u tom procesu bila je činjenica da bi od nova četiri mesta u Ligi šampiona, dva bila rezervisana za klubove koji su najbolje rangirani na UEFA listi koeficijenata, a koji se prethodno nisu kvalifikovali u Ligu šampiona.

Primera radi, da je to pravilo bilo na snazi pred početak sezone 2020/21, u Ligu šampiona bi se na osnovu koeficijenta plasirali Arsenal i Totenhem, iako su prošlu sezonu Premijer lige završili na osmom i šestom mestu, preneo je "Mondo".

NEW: UEFA to come under pressure now from leagues and new-look ECA to scrap Champions League coefficient places from 2024: https://t.co/fp5JMPZenl