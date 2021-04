OVO JE ISTINA O PIKSIJEVOM DOLASKU! KOKEZA ME ZVAO ODMAH posle Škotske! Nisam igrao DUPLU IGRU! Igrači ne pitaju za PARE! Liga nam je - NO COMMENT!

Selektor fudbalske Reprezentacije Srbije, Dragan Stojković progovorio je mnogim temama, a pre svega o dolasku na klupu "orlova" i stanju u srpskom fudbalu.

Dragan Stojković Piksi je objasnio kako je izgledao prvi kontakt sa FSS i šta je on rekao na poziv koji je dobio brzo nakon ispadanja od Škotske.

- Bio sam u Majamiju sa porodicom. Utakmica sa Škotskom je bila 12. novembra, a 14. novembra sam dobio poziv, a možda i 13. novembra, zavisno od vremenske razlike. Slaviša Kokeza, tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Srbje me je pozvao i pitao da li postoji mogućnost da preuzmem reprezentaciju. To je bio kontakt. Nisam bio određen da kažem "da", nego sam rekao da mislim da je to mnogo teško, da mi je čast i zadovoljstvo da me moja matična kuća zove i daje mi veliku odgovornost, ali imajući u vidu moj papirološki odnos sa Gvangžuom, mislio sam da je nemoguće, radi se naravno o finansijskoj kompenzaciji Gvangžua prema meni. Na tome se završilo. Bićemo u kontaktu, videćemo... To je bilo dva dana posle Škotske, tako je krenulo. Stalno sam im govorio da treba da budu strpljivi. Nisam želeo da koristim to što me FSS želi za selektora, nikada, niti bih iskoristio to, kada me zove neki klub, kao što su me zvali, da kažem znate ja treba da uzmem reprezentaciju... Nisam želeo da igram duplu igru, to sam i njemu rekao, a kasnije i Marku Panteliću kada smo se sreli u jednom prestižnom restoranu u Beogradu. Ja vam neću igrati duplu igru, niti ću koristiti ovaj momenat, doći ću ako se stvari budu rešile onako kako ja želim, to je nevezano za FSS, to je moj odnos sa ovim klubom. O tome se radi i mislim da sam reč održao, nigde se nije pojavila moja izjava bilo gde- rekao je Piksi u intervjuu za Telegraf i dodao:

- Razumem medije da su pisali samo se čeka ovo, čeka se ono svakog dana, to su bila samo nagađanja, to je bilo daleko od istine, ali ja ne mogu svaki dan da demantujem. Demant je kad se popnete na Beograđanku, istresete jastuk s perjem i onda trčite dole da skupljate perje. Nisam želeo da se bavim time. To je to. E sad detalji mog dogovora sa Gvangžuom to neka ostane između nas, nije ni bitno. Bitno je da je Savez dobio ono što je tražio i da sam ja došao na mesto na kome sam sada.

Selektor Srbije nije krio da je zadovoljan startom kvalifikacija.

- Zadovoljan sam, u smislu da se ostvario jedan od prioriteta koji mi je bio zacrtan, da se povrati to samopouzdanje koje je bilo poljuljano protiv Škotske, generalno možda i pre toga. Da ubedim te ljude da znaju da igraju fudbal, da ubedim te ljude koji rade, da rade sa osmehom, a ne da budu namrgođeni, namršteni, ljuti, nezadovoljni... Prvo ja ne želim da se družim sa ljudima koji imaju takve karakteristike, da radim daleko bilo. Povratak te pozitivne atmosfere mi je bio jedan od prioriteta. I izgleda da sam uspeo u tome. Kako, zašto, ne znam, ali sam uspeo. O tome se radi. Koristim to ko sam, šta sam, koristim fudbalsko znanje na kraju krajeva, mislim da je to od presudnog značaja, trenersko fudbalsko znanje pre svega, to kako sam igrao fudbal to nikoga ne zanima, niti ću o tome da pričam. Ali to kakva će biti taktika, tako želim da vodim tim, koji sistem, sve vezano za tim, to da. Na tome ćemo insistirati.

Ono na šta je posebno ponosan od dolaska na mesto selektora, jeste to što više niko ne priča o novcu među igračima. Nema pitanja o premijama i nagradama za pobede ili plasman na Mundija. Patriotizam je nadvladao materijalno.

- Ovde se ne postavlja materijalno pitanje. Koliko ću ja da zaradim ako pobedim Irsku, kolika će biti premija ako dobijem Azerbejdžan. Ovde niko ne priča o tome. A reći ću vam istinu, od prvoga dana kad smo se videli, to je bio 22. mart, od toga dana do danas, niko, bre, nije postavio pitanje para. Niko od igrača da kaže "ljudi za šta igramo mi, koje su nam premije i bonusi ako se kvalifikujemo". To vam dokazuje još jednu pozitivnu stranu ove kampanje koja se zove kvalifikacije. Što kažu da nije bio slučaj ranije. Kažu da nije bio slučaj. Ništa nije materijalno pod brojem jedan, nego duhovno, taj patriotizam je pobedio to materijalno. Jer ovde se radi o višim ciljevima. Da se borite za respekt, da se borite za poštovanje kada prestanete da igrate, pa kada vas ljudi sretnu da kažu "Dobar dan, kako ste". Da vas pamte po dobru, da vas pamte kao pobednike. To je bila jedna od tema mog obraćanja igračima. Ako birate između gubitnika i pobednika šta ćete biti, izaberite ovo drugo, to vam je moj savet. Ako vas pamte kao gubitnika, ništa niste uradili. Dobra je komunikacija, postavljene su stvari onako kako treba i kako ih ja vidim, jer to je moja odgovornost. A izgleda da igrači to vole, da im se sviđa.

Zna Dragan Stojković da je kvalitet srpskog klupskog fudbala daleko od evropskog nivoa...

- Ako bih vam rekao istinu, verovatno biste to stavili u naslov. Naš fudbal? Ne znam, ja sam trener, ne bavim se politikom, šta bi trebalo i kako bi trebalo oko sistema. Ali kvalitet nije dobar, naravno. Kvalitet je daleko od evropskog. Mada je Zvezda, moram da priznam, pokazala neke karakteristike koje nisu možda karakteristične za naše podneblje u momentu kada se borite protiv mnogo većih klubova, ovo protiv Milana je bilo na vrlo, vrlo, zavidnom nivou. I što se tiče borbenosti i taktike i svega kako nas je Zvezda predstavljala u Ligi Evrope, to je bilo dosta zadovoljavajuće, čak i više od toga. Ali liga kao liga, gledao sam i neke multiprenose, "no comment", stvarno "no comment". Od terena, kvaliteta terena, svega, daleko je to od nekog fudbala. Ali se nadam se da će se to promeniti. Ali znate kada će se promeniti? Kada se zaista budu napravili ti neki stadioni, ne treba oni da budu grandiozni, od 50.000, nego da budu "skockani" za naše uslove. E, kada se budu stvorili uslovi, kada se finansiranje dovede u red, i tako dalje, onda možemo da očekujemo neke bolje dane, mada će i tada biti problema, jer su nam mladi igrači na meti velikih evropskih klubova, koji kupuju za vrlo simbolične cene, ali oni to vide kao investiciju, a to će vam biti primer Vlahovića sada, pa i ovih drugih. Tako da ko ti ostaje, ostaje onaj što ne može da ode vani, jel tako? U tome se vidi taj problem našeg fudbala. I razlika u bodovima, ako Zvezda i Partizan imaju toliko bodova, a treći ima 25 do 30 bodova manje, to su abnormalne razlike. Tu postoje dva kluba koja se bore, zapravo jedan, a to je Zvezda u ovom momentu, i tako je već četiri godine... Ali, bože moj, nadamo se da će biti bolje.

Piksi misli da je potrebno smanjiti ligu!

- Mislim da će Savez ići u tom pravcu, da se ide u neko skraćenje. Mišljenja sam da ne treba da se beži od eksperimenata i od promena sistema kako liga treba da nam izgleda. Da kažu, "jao, ponovo se menja". Pa ima da se menja, bre, dok vas glava ne zaboli. Šta je problem? Što se plašite promena? I društvo se menja, svet se menja. Imate sad tvit, iste sekunde seo svet zna šta ste rekli. To ranije nije bilo. Ljudi ne treba da se boje toga, ali zarad nekog kvaliteta, da bi došlo do toga koliko-toliko, treba da se smanji. Ovo je glomazna liga sa 20 klubova, to ni Premijer liga ne može da izdrži više.Ali ajde da razumemo kovid, napravili su se neki kompromisi, nije bilo ispadanja, ali daleko da to treba da opstane. To mora da se skrati. Već se ide na to da se skrati na 16, ali mislim da će tendencija skraćenja lige biti svake godine. Tako da mislim da će ljudi koji će voditi Savez biti dovoljno pametni da idu na tu kartu. Uz razgovor sa klubovima, respekt prema njima, ali Savez je taj koji donosi odluke i mora da bude čvrst u tome i niko ne sme da pomisli da bude protiv. Pa ako ne bude valjalo to, vratićemo ponovo. Ništa to nije tragično ni za koga, niti je trijumfalno ni za koga.