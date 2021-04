ITALIJA JE NA NOGAMA! Zlatan Ibrahimović PRELOMIO - DONEO KONAČNU ODLUKU

Švedski napadač je stavio paraf na ugovor kojim će se obavezati na vernost slavnom klubu do juna 2022. godine.

Ugovor 39-fudbalera ističe na kraju ove sezone i priča o produženju je krenula mnogo ranije, a danas je dobila jasniju sliku.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.



Done, completed and here-we-go 🔴⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m