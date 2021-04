'POBEDA NAD NOVOSAĐANIMA ZA ISTORIJU!' Oglasio se Stanković pred sutrašnji susret Zvezde i Vojvodine!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da će njegova ekipa uraditi sve da pobedi Vojvodinu u predstojećem meču, da obezbedi titulu šampiona i da se upiše u istoriju kluba.

"Cele godine vredno radimo, trudimo se da izgledamo što bolje iz utakmice u utakmicu. Približio nam se jedan lep dan, jedna dobra prava utakmica, derbi kola u Super ligi, meč u kojem možeš da ispišeš istoriju", rekao je Stanković, a prenosi klub.

"Mi ćemo sve uraditi da sutra pobedimo, obradujemo naše navijače i upišemo se u istoriju kluba, na tome radimo i zbog toga smo ovde", dodao je trener Zvezde.

Fudbaleri Zvezde dočekuju sutra ekipu Vojvodine, u utakmici 34. kola Super lige Srbije i imaće priliku da i matematečki obezbede četvrtu uzastopnu titulu šampiona.

Stanković je rekao da očekuje jak otpor i naveo da je Vojvodina "izvanredna ekipa" sa Nenadom Lalatovićem na čelu "koji je pokazao u svakom klubu u kom je bio trener da pravi razliku, radi sa ogromnom energijom, ne posustaje i nikada se ne predaje".

"Dosta ga volim i poštujem, odrasli smo zajedno u Crvenoj zvezdi, tako da Lalatovićeve ekipe znaju kako stoje na terenu i šta žele. Očekujem jednu pravu takmičarsku utakmicu u kojoj moramo biti pravi", rekao je Stanković.

Stanković je istakao da je njegova ekipa pod pritiskom cele godine i da ne zna da li će taj pritisak sutra biti manji ili veći.

"Zvezda kao klub zahteva da se dokazuješ iz utakmice u utakmicu, moraš da pobedjuješ i budeš najbolji. Mi ka tome težimo i to je jedan prirodan put, kao što je i sutrašnja utakmica prirodan put ove generacije", rekao je on.

Stanković je naveo da oporavak Strahinje Erakovića ide po planu i dodao da na sutrašnjem meču neće moći da računa na Aleksandra Kataija.

"Ostali će svi biti na raspolaganju. Znam već ko će igrati, naši navijači će to sutra videti, tako da nemam dilemu", rekao je Stanković.

Još jednom se Stanković osvrnuo na moguće obaranje brojnih rekorda i istakao da rekordi nisu primarni ciljevi njegove ekipe.

"Na svakoj konferenciji dobijam ista pitanja o rekordima, to je prirodan put, ispisuje se istorija, ako se u narednim utakmicama obore rekordi oberučke ćemo ih prihvatiti. Medjutim, nama rekordi nisu na prvom mestu, primarni ciljevi su dobra igra, titula, osvajanje kupa, ulazak u grupnu fazu evropskog takmičanja, ako uz to dodju i rekordi rado ćemo ih prihvatiti", zaključio on.

Utakmica se igra sutra od 18.55 na stadionu "Rajko Mitić".