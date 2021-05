SLAVNI FUDBALER (35) PRONAĐEN MRTAV: Danima su tragali za njim, ali se sve TRAGIČNO završilo!

Din (35) nestao je u oblasti Osvaldtvistl, koja se nalazi jugoistočno od Blekburna, kasno u sredu uveče. Lokalna zajednica udružila se u potrazi za bivšim napadačem, a telo koje odgovara njegovom profilu pronađeno je u nedelju popodne. U izjavi koju je objavila policija stoji:

Body found in search for missing footballer James Dean, 35, after four-day hunt https://t.co/4RjNv3MCY9