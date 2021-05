PRIVEDEN ĐANI ĆURČIĆ?! Čuveni fudbaler NOŽEM izbušio komšiji SVE ČETIRI GUME NA AUTOMOBILU!

Proslavljeni fudbaler Saša Đani Čurčić priveden je rano jutros oko 4 i 30 sati u Besnom Foku zbog pretnji komšiji Miletu M. (30).

Kako mediji saznaju, svađa je izbila u ranim jutarnjim časovima i tom prilikom Đani je komšiji nožem izbušio sve četiri gume na automobilu "foksvagen kedi".

