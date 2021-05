ISPLIVALI NEPOZNATI DETALJI KRVAVOG DANA NA MAKSIMIRU! PIKSI OTKRIVA: Zaključali su nas gladne i uplašene, a onda je upao ZVONIMIR BOBAN

Na današnji dan, 13. maja 1990. godine, na zagrebačkom Maksimiru dogodili su se neredi za koje mnogi smatraju da su bili uvod u raspad SFR Jugoslavije.

Neodigrana fudbalska utakmica između Dinamo Zagreba i Crvene zvezde praktično je najavila krvavi rat na prostorima bivše Jugoslavije.

Dragan Stojković Piksi, selektor reprezentacije Srbije, a tada fudbaler Crvene zvezde, posle više od tri decenije evocirao je uspomene na jezive događaje u Zagrebu.

Piksi je u razgovoru za Telegraf otkrio šta se dešavalo u svlačionici na Maksimiru.

"Bili smo uplašeni, pričam za sebe, bio sam uplašen, kada smo otrčali u svlačionicu i kada smo tamo ostali do ponoći praktično, kad nismo mogli da izađemo. Eto, tada sam bio uplašen. Bio je jedan maserski sto i jedno prozorče, gde je moglo da da se vidi šta je tamo, a tamo je bio pomoćni teren, Maksimir ima veliki pomoćni teren. Sećam se da sam uzeo stolicu, stavio je na taj sto, pa sam se preko stolice i stola popeo da bih mogao da vidim šta se dešava. E, kada sam taj prizor video, nije mi bilo prijatno. Ceo taj teren je bio preplavljen ljudima. Kao da je bilo 100.000 ljudi tu i bukvalno kao da su bili prilepljeni uz našu svlačionicu", otkrio je Stojković.

Fudbaleri Zvezde satima su bili zaključani u svlačionici

"Kasnije, iz sata u sat, kako je vreme odmicalo, ostajalo je sve manje i manje ljudi, da bi u jednom momentu oko 10 - 11 uveče bilo sve prazno, međutim mi smo i dalje bili u svlačionici", kaže Piksi.

Nerede na Maksimiru obeležio je potez Zvonimira Bobana koji je udario pripadnika policije Refika Ahmetovića, jer su njegove kolege tukle navijače Dinama. Međutim, Piksi ističe da je hrvatski fudbaler te večeri napravio jedan sjajan gest.

"Sećam se da je Boban došao u svlačionicu. Zvone je pola sata posle svega ušao da se pozdravi, rekao je "momci, biće sve u redu, ovo, ono", ja kažem "da, da, biće, vidimo da će biti fenomenalno". Šta da ti kažem, torba na ramenu, kaže biće sve ok, kažem, "da da, vidimo da će biti"... A mi ostanemo do ponoći, gladni, ništa nisi jeo, jer utakmica je trebalo da se odigra u četiri - pet popodne. Desilo se što se desilo, to je istorija, može da se vidi i na Jutjubu danas. Ali da je bilo prijatno, nije", otkriva Stojković.

BEG U SVLAČIONICU Piksi je iz svog ugla opisao šta se dešavalo na terenu i kako su igrači Zvezde pobegli u svlačionicu iz koje nisu izlazili satima. Fudbaleri beogradskog tima su se zagrevali blizu šesnaesterca i u jednom momentu je pala ograda i navijači su počeli da uleću na teren. "Kada sam video masu kako već kreće da trči ka terenu, znači ulazi se, nema više kontrole... ja u tom momentu kažem igračima bukvalno "pali", žargonski, briši odavde, biće haos. U tom momentu se svi igrači okreću, bili smo u nekom poluležećem položaju, okrećemo se i trčećim korakom skroz gore na drugu stranu do tunela. Ja sam već video da je teren preplavljen ljudima, da počinje jedna jurnjava, zastao sam malo ispred tunela, da pogledam, jer sam bio na sigurnom, jer nas tu više niko nije dirao tu, ali sam video da se dešava jedan haos, da se ne zna ni zašto su ušli, videlo se odmah da dolazi do prekida, tu nema utakmice više, to smo znali", kaže Piksi.

Igrači su bili zaključani do ponoći. Jedva su dočekali da napuste Hrvatsku, bili su preplašeni i gladni.

"Mi nismo videli te slike, to smo tek posle videli šta se izdešavalo, jer smo bili zaključani u svlačionici. Ali je i lepo bilo od Bobana što je došao da nas pozdravi i da kaže biće sve ok, nemojte da brinete, na sigurnom ste. Eto, toga se sećam. Ali smo bili gladni... Znači, ne znam gde smo stali, neka pumpa kad smo izašli iz Hrvatske, da se kupe neki sendviči. Muka nam je bilo", rekao je Stojković.